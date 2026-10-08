Was macht das Welttheater besonders?

Das Welttheater Gaarden ist seit dem 25. September offiziell geöffnet und versteht sich als Kunst- und Bürgerbühne von Gaarden für Gaarden. Initiator Anton Brade und der Verein Bürgerbühne Kiel e.V. stellen die Menschen vor Ort in den Mittelpunkt. Ihr bringt eure eigenen Geschichten, Sprachen und Erfahrungen ein und macht die kulturelle Vielfalt des Viertels sichtbar. Formate wie die "Gaarden-Show", das "Welttanz-Café" und kreative Workshops verbinden künstlerischen Anspruch mit aktiver Teilhabe.

Der einjährige Pilotbetrieb startet dank privater Spenden und öffentlicher Fördergelder. Oberbürgermeister Dr. Samet Yilmaz betont: "Mit dem Welttheater bringen wir Kultur auf die Bühne und stärken den sozialen Zusammenhalt." Weitere Infos findet ihr unter welttheatergaarden.de und auf Instagram.

Wie funktioniert das neue Taubenhaus?

Das Taubenhaus in Gaarden setzt auf das bewährte "Augsburger Modell" für nachhaltiges Taubenmanagement. Ziel ist es, die starken Taubenansammlungen und Kotverschmutzungen rund um den Vinetaplatz dauerhaft zu reduzieren. Die Vögel werden artgerecht gefüttert und halten sich dadurch bis zu 80 Prozent des Tages im betreuten Haus auf. Der öffentliche Raum bleibt spürbar sauberer.

Gleichzeitig wird die Population tierschonend reguliert, indem gelegte Eier gegen Kunsteier ausgetauscht werden. Nach dem erfolgreichen Vorbild am Hauptbahnhof realisiert die Stadt auch dieses Projekt mit dem Tierschutzverein für Kiel und Umgebung.

Warum wurden die Lamellen entfernt?

Die Entfernung der Lamellen im Durchgang am Vinetaplatz beendet einen unhaltbaren Zustand für Mensch und Tier. Hinter den Verkleidungen in den Hauseingängen hatten sich zahlreiche Tauben eingenistet, wo sie unter widrigen Bedingungen lebten und oft verendeten. Am 28. September wurden die Lamellen im Durchgang am Welttheater erfolgreich entfernt. Die Tauben werden derzeit im Tierheim Uhlenkrog betreut.

Die Maßnahme kooperiert direkt mit dem neuen Taubenhaus: Da den Vögeln die unhygienischen Rückzugsorte genommen werden, wechseln sie schneller in das neue, artgerechte Quartier. Der zweite Durchgang zum Haus der Familie und dem Gaarden Bäcker folgt als nächster Schritt.

Was entsteht an der Schulstraße?

Das leerstehende Bürogebäude an der Schulstraße 29 wird abgerissen, um dringend benötigtem Wohnraum Platz zu machen. Nach der offiziellen Baugenehmigung sind die Bagger bereits im Einsatz. Auf dem Areal entsteht ein modernes Wohnquartier mit insgesamt 95 Wohneinheiten. Ein besonderer Fokus liegt auf sozialer Nachhaltigkeit.

66 Wohnungen werden öffentlich gefördert und sorgen für bezahlbaren Wohnraum im Stadtteil. Das Projekt setzt neben Großbauvorhaben wie den benachbarten Werft-Terrassen ein wichtiges Zeichen. Sozialdezernent Gerwin Stöcken betont: "Stadtteilentwicklung funktioniert im Großen wie im Kleinen , jeder Schritt verändert das Lebensgefühl im Quartier."

Gaarden ist kein bisschen leise, sondern verdammt lebendig und das spürt ihr bei jedem Besuch.

Seid ihr neugierig auf weitere spannende Projekte in der Region? Wir von kiel-magazin.de halten euch auf dem Laufenden.