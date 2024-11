11FREUNDE live: Das Fußballmagazin im Studio Filmtheater

Wann: Donnerstag, 16. Januar 2025, 20.00 Uhr Wo: Studio Filmtheater Kiel Eintritt: 22,70 Euro Tickets: Direkt hier bestellen*

Die beiden 11FREUNDE-Altstars Philipp Köster und Stephan Reich führen unter dem Untertitel "Paradiesvögel, Zauberpässe und Chancentode" mit Texten, Filmen und Anekdoten durch die Show. Das Publikum erwartet tollkühne Grätschen, kuriose Tore, vergurkten Interviews und entfesselte Kommentatoren.

Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins 11FREUNDE, ist seit 2005 mit Liveprogrammen auf Tournee. Er sammelt Trikots und Stadionhefte, kennt den rumänischen Meister von 1984 und kann die Startelf von Borussia Dortmund im Relegationsspiel 1986 gegen Fortuna Köln auswendig aufsagen. Außerdem ist er Autor zahlreicher Fußballbücher, unter anderem über die Geschichte der Fußball-Bundesliga.

Stephan Reich ist langjähriger 11FREUNDE-Autor, Journalist und Buchautor. Gerade hat er als glühender Fan der Frankfurter Eintracht die Textsammlung "Tage des Donners" herausgebracht, ein großer Erfolg war schon der Debütroman "Wenn's brennt". Regelmäßig ist Reich außerdem im populären Videopodcast "Fußball 2000" zu sehen.

Das beste Fußballmagazin Deutschlands

Seit dem Jahr 2000 bereichert 11FREUNDE die hiesige Fußballszene mit großen Reportagen und Interviews jenseits von drögen Tabellen und Statistiken. "Das beste Fußballmagazin Deutschlands" lobt der Tagesspiegel und der Spiegel findet "Die schönste Fußballprosa der Republik". Vor allem aber hat 11FREUNDE eines: unschlagbaren Humor.

Philipp Köster freut sich sehr auf die neue Tour: "Wir erzählen vom Fußball, wie er eigentlich sein soll: dreckig, lustig und nah am Publikum." Und Stephan Reich geht seine Debütsaison mit Vorfreude an: "Wir wollen den Bock umstoßen, gut in die Zweikämpfe kommen! Vom Feeling habe ich jedenfalls ein gutes Gefühl!"

Die Multimedia-Lesung "11FREUNDE live – Die andere Geschichte des Fußballs" findet am Donnerstag, 16. Januar 2025, im Studio Filmtheater Kiel statt. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr.

Tickets gibt es im Vorverkauf für 20,- Euro zuzüglich Gebühren, an der Abendkasse kosten sie 24,- Euro.