Stadt feiert Jubiläum: 100 Jahre Kieler Grüngürtel

Anlässlich des 100. Jubiläums lädt das Grünflächenamt alle Kieler dazu ein, den Grüngürtel neu zu entdecken. Das Veranstaltungsprogramm beginnt offiziell am Mittwoch, 15. Juni 2022 mit einem Vortrag zum Kieler Grüngürtel , in den Sommer- und Herbstmonaten folgen zahlreiche weitere Termine.

Mit ihrem Plan wollten Hahn und Migge die Stadt in Anlehnung an die Gartenstadtidee erweitern. Der Grüngürtel legte sich rund um die bestehende kaiserzeitliche Hochbauzone, die in etwa der heutigen Innenstadt entsprach. Neue Siedlungsgebiete wurden als Flachbauzonen mit Wohnhäusern und großen Gärten geplant. Trabantensiedlungen waren im Wald- und Wiesengürtel am Stadtrand vorgesehen.

Heute nimmt der Kieler Grüngürtel weitere wichtige Funktionen wahr: Er wirkt ausgleichend auf das Stadtklima und stellt einen wichtigen Raum für den Natur- und Artenschutz dar. Neben Kleingärten, Sportanlagen und Friedhöfen umfasst er auch weitläufige Waldflächen und mehrere Landschafts- und Naturschutzgebiete wie die Gegenden um den Langsee, den Tröndelsee und den Drachensee.

Der Naturerlebnisraum Alte Stadtgärtnerei Kollhorst, die Tiergehege sowie der Botanische Garten der Universität sind ebenfalls Bestandteil des Grüngürtels. Drei der fünf Kieler Tiergehege liegen im oder am Grüngürtel: die Gehege Hasseldieksdamm, Uhlenkroog und Tannenberg. Anders als in der ursprünglichen Konzeption vorgesehen, sind im Grüngürtel aber kaum Parkanlagen vorhanden.

Jubiläumsprogramm mit vielen Veranstaltungen im Grünen

Im Jubiläumsjahr gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Kieler Grüngürtel (neu) zu entdecken.

Seit Mai machen Blumenkübel auf den Grüngürtel und dessen Verlauf im Stadtbild aufmerksam. Sie wurden vor allem im Straßenraum an den Eingängen zum Grüngürtel aufgestellt. Nachhaltig bepflanzt sind die Kübel mit trockenresistenten und insektenfreundlichen Stauden unter Verwendung von torffreiem Substrat.

Jeder Blumenkübel verfügt zudem über einen QR-Code, der das Smartphone weiterleitet zu allerlei Wissenswertem über den Grüngürtel und dessen Geschichte sowie zu nützlichen Gartentipps.

Den offiziellen Auftakt des Jubiläumsjahrs bildet eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung am Mittwoch, 15. Juni 2022, im Naturerlebniszentrum Kollhorst. Prof. Dr. Stefanie Hennecke von der Universität Kassel spricht zum Thema "100 Jahre Grüngürtel der Stadt Kiel – Anregungen aus der Geschichte für die Zukunft?".

Die Freiraumplanerin skizziert dabei auch mögliche Schlussfolgerungen aus dem historischen Kontext für zukünftige Planungen rund um den Grüngürtel. Tiefer beleuchtet werden diese Themen dann im Gespräch zwischen Prof. Hennecke und Baudezernentin Grondke.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm steht unter www.kiel.de/gruenguertel.

Auf dem Stadt.Garten.Wander.Weg durchs Grüne

Dass mitten in der Stadt eine grüne Wegeverbindung zwischen den Ortsteilen und den "Gärten der Stadt" besteht, ist weitgehend unbekannt. Deshalb wird der Stadt.Garten.Wander.Weg nun als verbindendes Element ausgewiesen. Er ist 44,5 Kilometer lang und führt durch den gesamten Grüngürtel.

Spazierend kann man die Förde auf grünen Wegen von Schilksee bis Dietrichsdorf umrunden und dabei die Vielfalt der urbanen Gärten kennenlernen. Der Weg führt an Kleingartenanlagen entlang, durch weitläufige Wälder, freie Landschaft sowie Wohngebiete mit ihren Vorgärten und ihrem jeweiligen Charakter. Lediglich an wenigen Stellen kreuzt der Stadt.Garten.Wander.Weg größere Straßen.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel