10 Jahre anna: Starke Nachbarschaft in Kiel
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Die Anlaufstellen Nachbarschaft (anna) feiern 2026 ihr zehnjähriges Bestehen. Seit 2016 stärken sie das soziale Miteinander in Kieler Ortsteilen mit Beratung, Begegnung und Unterstützung rund ums Älterwerden.
Was leisten die anna für die Quartiere?
Aus einer Idee zur Stärkung von Nachbarschaften ist ein wichtiges Netzwerk für Gemeinschaft und Inklusion geworden. Die anna sind heute Treffpunkte, Beratungsorte und Ideenschmieden zugleich, offen für alle Bürgerinnen und Bürger. Im Laufe der Jahre entstanden zahlreiche Aktivitäten: Nachbarschaftscafés, Sprachkurse, Bewegungs- und Kulturangebote sowie generationsübergreifende Aktionen. Besonders für ältere oder alleinlebende Menschen bieten die Anlaufstellen wichtige Hilfsangebote.
Gerade in herausfordernden Zeiten, etwa während der Corona-Pandemie, erwiesen sich die Standorte als wichtige soziale Stütze. Die wohnortnahen Treffpunkte ermöglichen niedrigschwellige Beratung direkt vor Ort. Ziel ist es, soziale Netzwerke zu stärken, Teilhabe zu fördern und Menschen miteinander zu verbinden. Die Angebote werden gemeinsam mit lokalen Partnern und Ehrenamtlichen gestaltet. Bürgermeister Gerwin Stöcken würdigt die Arbeit: "Die Anlaufstellen Nachbarschaft sind ein voller Erfolg."
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"Ich möchte allen haupt- und ehrenamtlich Engagierten, Kooperationspartnern und Bewohnern meinen herzlichen Dank aussprechen", so Stöcken weiter. "Sie sind es, die die Arbeit der Anlaufstellen Nachbarschaft seit einem Jahrzehnt mit Leben füllen und unsere Quartiere vor Ort stärken." Weitere Informationen zum Angebot findet ihr auf der Seite der anna.
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