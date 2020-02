Mit verschiedenen Marketing Methoden neue Bekanntheit erlangen

Alte Marketingmethoden haben teilweise bereits ausgedient und wurden erfolgreich durch diverse Online Marketing Methoden ersetzt. Lästige Werbeflyer, die ungeöffnet weggeworfen werden und Anrufe aus dem nichts werden bei den Menschen schon lange nicht mehr gern gesehen. Vielmehr muss man mit qualitativ hochwertigen und außergewöhnlichen Inhalten arbeiten. Der erste Marketingschritt eines Unternehmens ist meist der Markenaufbau mit Brand Marketing Strategien, um die Bekanntheit des eigenen Unternehmens zu erhöhen.

Das Ziel des Markenaufbaus ist es mit Hilfe verschiedener Strategien Inhalts und Botschaften so zu bewerben, dass bestimmte Situationen direkt mit dem eigenen Unternehmen in Verbindung gebracht werden.

Guerrilla Marketing

Guerilla Marketing ist eine Methode, welche einst aus der Not heraus entstanden ist. Dabei ging es dem Unternehmen darum mit möglichst wenig Geld möglichst viel aufzufallen. So hat sich diese Methode zu einer erfolgreichen etabliert. Gerade in Zeiten von Social Media, wo alles binnen weniger Minuten die Welt erreichen kann, können sich solche Aktionen lohnen. Dabei sollte immer darauf geachtet werden, dass die Methode und die Botschaft auffallen und Emotionen beim Betrachter wecken. Meist kann dies durch Botschaften geschehen, die nicht jeder für korrekt hält.

Influencer Marketing

Social-Media-Kanäle, wie Facebook, Instagram und Co sind mittlerweile zu einem festen Bestandteil eines jeden Unternehmens geworden. Entsprechend sollten diese auch für das eigene Marketing genutzt werden. Beim Influencer Marketing sucht man sich z. B. auf Instagram einen passenden Partner, der die passende Zielgruppe hat, um das eigene Produkt zu bewerben. Diese Menschen haben meist einen sehr großen Einfluss auf ihre Community und können dafür sorgen, dass die Conversions drastisch steigen. Zwar muss man etwas dafür zahlen und der Influencer ist im besten Falle auch vom Produkt überzeugt, jedoch sind die Vorteile, die dadurch entstehen enorm.

Network Marketing

Nicht immer muss Marketing mit direkter Werbung zu tun haben. Gute Beziehungen zu Geschäftspartnern und anderen Personen aus der gleichen Branche können Gold wert sein. Steht man mit Personen aus verschiedenen Branchen in Kontakt ergeben sich stets neue Möglichkeiten. Ist der eigene Kunde auf der Suche nach etwas Bestimmten kann sich an den neu gewonnen Partner gewendet werden, der einem bestimmt aushilft. Messen und spezielle VIP Events sind der Anlaufpunkt Nummer 1, wenn es um das Network Marketing geht. Diese Methode sollte nicht unterschätzt werden. Tickets kosten meist nur wenige hundert Euro, welche jedoch schnell wieder amortisiert sind. Bei der regelmäßigen Teilnahme wird man ein fester Bestandteil solcher Veranstaltungen und kann Beziehungen knüpfen von welchen man früher nur geträumt hätte.

Foto: © Alexander Noack / www.pixelio.de