HOLIDAY ON ICE kommt mit neuer Produktion SHOWTIME nach Kiel

SHOWTIME feiert spektakuläre Highlights der unvergleichlichen Erfolgsgeschichte von HOLIDAY ON ICE – vom 2. bis 5. April 2020 in der Sparkassen-Arena-Kiel. Der Vorverkauf ist ab sofort eröffnet.



HOLIDAY ON ICE erschafft jedes Jahr mit atemberaubenden Inszenierungen neue, spektakuläre Welten auf dem Eis und begeistert damit ein Millionenpublikum. Mit der aktuellen Produktion SHOWTIME erzählt HOLIDAY ON ICE seine eigene außergewöhnliche Erfolgsstory und wirft einen Blick in die Zukunft. Vom 2. bis zum 5. April 2020 nehmen rund 40 der besten Eiskunstläufer, Artisten und Musiker das Publikum in der Sparkassen-Arena-Kiel mit auf die einzigartige Reise durch die Geschichte der bekanntesten Eisshow der Welt.

Die Zuschauer sind dabei, wenn die ersten Eiskunstläufer gecastet werden, gehen mit auf Welt-Tournee, erleben große Auftritte und Emotionen und feiern mit dem Cast den internationalen Erfolg. Den Rahmen bildet die Liebesgeschichte zwischen dem Produzenten und seiner auserwählten Eisläuferin mit all ihren Höhen und Tiefen. "Mit SHOWTIME feiern wir, was wir sind, und erzählen von einer Showfamilie, die nach immer mehr strebt. Mit modernster Technik, facettenreichen Bühnenbildern, unerwarteten Wow-Effekten und den weltbesten Eiskunstläufern kreieren wir ein Entertainmenterlebnis der Superlative – sportlich, künstlerisch und technisch", erklärt Peter O'Keeffe, CEO von HOLIDAY ON ICE.



Das Publikum in Kiel erwartet ein Showerlebnis mit vielen überwältigenden Highlights wie Hologramm-Effekten, einem frei hängenden, begehbaren Globus, Bungee-Eiskunstakrobatik und ein Zug, der auf die Eisbühne fährt. Das aufwändig gestaltete Bühnenbild und die größte LED-Wand einer Live-Tour sorgen für beeindruckende Szenerien, nehmen das Publikum mit auf eine bildgewaltige Reise und setzen den Eiskunstlauf auf Hochleistungsniveau perfekt in Szene. Musikalisch begeistert SHOWTIME die Besucher durch mitreißende Live-Musik sowie viele aktuelle Hits und Neuinterpretationen. Rund 300 brillante, handgefertigte Designs kreieren eine farbenprächtige und extravagante Kostümwelt, die SHOWTIME vom Opening bis zum Finale unvergleichlich macht.



Eigens für die Show wurde ein Team aus international führenden Kreativen zusammengestellt: Creative Director Kim Gavin (Take That, Pink, Robbie Williams, Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London 2012), Star-Choreograf und Eiskunstlauf-Olympiasieger Robin Cousins, Star-Kostümdesigner Michael Sharp (Jennifer Lopez, Spice Girls, Katy Perry) sowie Produktionsdesignerin Misty Buckley (Welttourneen von Coldplay, Elton John; BBC Music Awards und Brit Awards) vereinten ihre kreativen Kräfte für großdimensioniertes Ice-Entertainment der Extraklasse. „Es war eine faszinierende Herausforderung, die emotionsgeladene Erfolgsgeschichte auf die Eisbühne zu bringen. Unser Anspruch war es, eine Inszenierung auf einem Level zu präsentieren, wie sie zuvor nicht für möglich gehalten wurde“, so Kim Gavin stellvertretend für das Creative-Team von SHOWTIME.

Über HOLIDAY ON ICE

Mit mehr als 330 Millionen Besuchern ist HOLIDAY ON ICE die meistbesuchte Eisshow der Welt. Seit der ersten Vorstellung im Dezember 1943 hat sich der Publikumsmagnet von einer kleinen Hotelproduktion in den USA zu einem global agierenden Eis-Entertainment-Produzenten entwickelt. Bereits 1951 eroberte HOLIDAY ON ICE Europa und feierte im gleichen Jahr die erste Deutschlandpremiere in Frankfurt am Main. Das Original aller Eiskunstshows präsentiert Eiskunstlauf auf höchstem Leistungsniveau mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik. HOLIDAY ON ICE tourt in der kommenden Saison mit der Erfolgsproduktion SHOWTIME und einer parallel tourenden, neuen Show vom November 2019 bis April 2020 durch Deutschland, Österreich und Frankreich.

Termine für SHOWTIME in Kiel von 2. bis 5. April 2020

Donnerstag, 2. April 2020, 19.00 Uhr

Freitag, 3. April 2020, 19.00 Uhr

Samstag, 4. April 2020, 15.00 Uhr und 19.00 Uhr

Sonnzag, 5. April 2020, 13.00 Uhr und 16.30 Uhr

Karten sind ab sofort im Ticketcenter der Sparkassen-Arena-Kiel sowie an allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Tickethotline: 04 31/ 98 210 226 (Mo-Fr 9.00 bis 18.00 Uhr, Sa 9.00 bis 13.00 Uhr), E-Mail tickets@sparkassen-arena-kiel.de

Weitere Infos unter www.sparkassen-arena-kiel.de