BEAT IT!: Das Musical über Michael Jackson in der Sparkassen-Arena

Musik, Magie, Moonwalk: Es ist die Geschichte über den größten Popstar, der je auf diesem Planeten gelebt hat: "BEAT IT! – Das Musical über den King of Pop!“ nimmt die Zuschauer mit auf eine musikalische Reise entlang der wichtigsten Stationen im Leben von Michael Jackson.

Am Samstag, 25. April 2020, 20.00 Uhr gastiert die Show in der Sparkassen-Arena-Kiel.

In einer spektakulären, zweieinhalbstündigen Bühnenshow versprühen virtuose Tänzer und zwei der weltbesten Michael Jackson-Darsteller den Geist des legendären Entertainers. Mit dabei sind selbstverständlich Jacksons größte Hits wie "Dirty Diana", "Billie Jean", "Heal The World", "Beat It", "Black Or White", "Thriller" und "Man In The Mirror".

Im Musical "BEAT IT!" wandelt das Publikum auf den Spuren Michael Jacksons – von den Anfängen als schüchterner Kinderstar in der Familien-Band "The Jackson 5" bis hin zu seinem Status als populärster Musiker der Welt!

Tickets für das Hitfeuerwerk zu Ehren des erfolgreichsten Solokünstlers aller Zeiten direkt hier bestellen.

Weitere Infos