ADAC JUMP & RACE MASTERS in der Sparkassen-Arena-Kiel

DAS SUPER-EVENT mit spektakulärer FREESTYLE-SHOW und spannenden SUPERCROSS-RENNEN am 1. und 2. Februar 2019 in der Sparkassen-Arena-Kiel! Einzigartig in Deutschland!



Beim ADAC JUMP & RACE MASTERS erleben Sie ein einzigartiges und einmaliges Spektakel, das mit einem grandiosen Opening, großem Feuerwerk und einer genialen Lasershow eröffnet wird. Danach folgt an beiden Tagen ein prall gefülltes 4-Stunden-Programm mit Action, anspruchsvollem Motorsport, Akrobatik, Spannung und erstklassiger Unterhaltung. Der einmalige Doppelpack aus JUMP (Freestyle) & RACE (Supercross) macht dieses Premium-Event zu einem besonderen Erlebnis und garantiert nonstop-Entertainment vom Feinsten. Jetzt schnell Tickets sichern - die letzte Veranstaltung war mit über 12.500 begeisterten Fans fast ausverkauft!

FMX-FREESTYLE mit den weltbesten Fahrern

Nur die allerbesten Fahrer haben eine Chance, zur erlesenen Auswahl der Weltklasse-Fahrer zu gehören, die beim FREESTYLE-Contest in Kiel gegeneinander antreten. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer wieder auf ein Dreamteam der weltbesten Fahrer freuen. Mit dabei: FMX-Superstar Luc Ackermann, der diesmal seinen Double Backflip zeigen wird!! Ergänzt wird das Fahrerfeld durch Pat Bowden, Adam Jones, Brice Izzo und weitere Ausnahmefahrer!

Die FMX-Motocross-Rider werden bei Sprüngen in einer Höhe von bis zu 15 Metern und einer Distanz von 30 Meter bis unters Hallendach katapultiert und buhlen um den stärksten Applaus des Publikums – der entscheidet nämlich über den Titel „König der Lüfte“ von Kiel. PRESENTATION, Warm up Whip Battle, Syncro Jump, Halbfinale und Best Trick Big Final - nur in Kiel gehen die Freestyler 5 mal pro Show in die Luft und zeigen ihre atemberaubenden Jumps – der Wahnsinn auf 2 Rädern, der die Zuschauer garantiert von den Sitzen reißen wird.

Noch mehr Rampen, gigantische, neue Sprünge – FMX stößt in eine neue Dimension vor! Und wer sagt denn, dass „nur“ Motorräder durch die Luft fliegen können ...

SX-SUPERCROSS - Ready for Racing

Anspruchsvoller Motorsport ist beim ADAC JUMP & RACE MASTERS garantiert! Gestartet wird wie immer in mehreren Klassen:

In der großen OPEN CLASS gehen die Fahrer der SX1 und SX2 auf Maschinen zwischen 125 und 500ccm ins Rennen und kämpfen in mehreren Wertungsläufen um den Titel "König von Kiel"; als besonderes Highlight wird erstmals ein „amerikanische Finale“ ausgefahren.

Neu dabei sind die LADIES, die bei ihrer Indoor-Premiere in einer eigenen Damen-Klasse um den Sieg fahren werden! Die spannende Frage: Wer wird die erste "Königin von Kiel"?

Selbstverständlich ist auch der Motocross-Nachwuchs dabei und wird beim KIDS-RACE (bis 65 ccm) vor einer großen Kulisse im Rampenlicht stehen. Für die komplett neu konzipierte Cross-Strecke werden über 1500 qm Lehm in der Arena verbaut. Ein ausgeglichen besetztes, internationales Fahrerfeld wird sich Runde um Runde durch den mit Sprüngen, engen Kurven und Waschbrett anspruchsvoll gestalteten Parcour kämpfen – das bedeutet heiße Rennen und Überholmanöver vom Feinsten!

Mehr Show geht nicht!

Beeindruckende Opening-Shows, Action in der Luft und auf der Strecke, Showtechnik vom Feinsten, Live-Musik auf der Bühne, Gewinnspiel mit attraktiven Preisen - ein Besuch des ADAC JUMP & RACE MASTERS bietet einen rundum bunten Mix an bester Unterhaltung.

Die VIP-Tickets mit Zugang zum VIP-Raum in der eleganten Business-Lounge sorgen für ein exklusives, unvergessliches Erlebnis: Separater VIP-Eingang, kostenlose Garderobe, optimale Business-Sitzplätze mit erstklassigem Komfort, hochwertige gastronomische Versorgung und als besonderes Highlight ein Meet & Greet mit ausgewählten Freestyle-Motocrossern!

Im Umgang der Sparkassen-Arena lädt eine Vielzahl an Info- und Verkaufsständen rund um das Thema Motorsport zum Verweilen ein – in der Pause geben die Freestyle-Stars Autogramme.



